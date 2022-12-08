Фахівці-онкологи Першого медичного об’єднання Львова виконали унікальне комбіноване втручання, щоб врятувати життя чоловіка з рідкісною раковою пухлиною.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці Facebook.

– Дмитру з Кропивницького лише 26 років. Він вів здоровий спосіб життя, займався спортом. Але якось чоловік помітив, що втратив 10 кг. При цьому права сторона його живота асиметрично збільшилася, – пишуть медики.

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За їхніми словами, обстеження показало феохромоцитому правої надниркової залози – пухлину клітин мозкової речовини надниркових залоз, що призводить до надмірної секреції гормонів адреналіну і норадреналіну.

Це рідкісне і маловивчене захворювання ендокринної системи, яке зустрічається від 2 до 8 разів на 100 000 населення.

Зазначається, що пухлина діаметром 20 см перебувала в центральних відділах заочеревинного простору живота і вже поширилася на дванадцятипалу кишку і головку підшлункової залози, циркулярно охоплювала черевний відділ аорти, а також нижню порожнисту і праву ниркову вену.

Повідомляється, що після мультидисциплінарного консиліуму фахівці ухвалили рішення – оперувати в радикальному обсязі. Крім того, лікарі заздалегідь обговорили з пацієнтом і післяопераційний період: через повне і вимушене видалення підшлункової залози у нього розвинеться цукровий діабет.

– Після десятигодинної операції Дмитра перевели в реанімацію, де він пробув добу. І вже через 10 днів поїхав додому, – повідомляють медики.

За їхніми словами, незабаром у хлопця прогнозовано розвинувся діабет III типу. Але як каже сам Дмитро, він почувається добре. Тому продовжив займатися спортом. За результатами останніх контрольних обстежень зауважень до його стану у лікарів немає.

Зазначається, що Дмитро ще приїжджає на планові огляди. Він вдячний лікарям, які дали йому шанс вести звичний для нього спосіб життя – з пішими прогулянками в гори. Під час останнього походу, до речі, він пройшов 30 км.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова