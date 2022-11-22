Фахівці Центру нейрохірургії лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова борються за життя 10-річного Микити з Харкова, у якого три місяці тому знову виник рецидив важкої онкології головного мозку.

Про це співробітники лікарні написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Його діагноз – анапластична епендимома. Це агресивна злоякісна пухлина, яка швидко росте, мігрує і щоразу з’являється в різних місцях. З нею Микита бореться половину свого життя, – пишуть медики.

За їхніми словами, вперше хвороба проявилася в садку. Відтоді лікарі не припиняють боротися за його життя.

Дитина вже перенесла п’ять найскладніших операцій на мозку, 16 блоків агресивної хіміотерапії, але три місяці тому хвороба повернулася. Сталося це в Німеччині, куди сім’я переїхала, тікаючи від обстрілів у рідному Харкові.

Німецькі лікарі констатували: пухлина неоперабельна, оскільки розташована біля стовбура головного мозку з ділянками і центрами, відповідальними за життєво важливі функції дихання, серцебиття і ковтання.

– Дістатися до пухлини дуже важко, оперувати ризиковано ще й тому, що анатомія головного мозку після стількох операцій сильно змінена, – пишуть медики.

І відзначають, що батьки хлопчика не здалися і почали шукати фахівця, який погодиться хоча б дати шанс їхньому Микиті. Ним виявився керівник Центру нейрохірургії лікарні Святого Миколая Михайло Логу, який раніше вже оперував хлопчика.

Повідомляється, що команда львівських нейрохірургів взялася планувати одне з найскладніших втручань у своїй практиці. Перед фахівцями стояло непросте завдання: прибрати пухлину, не зачепивши ділянки, які відповідають за дихання, серцебиття і ковтання. І вони успішно впоралися.

Відзначається, що зараз Микита продовжує курс хіміотерапії. Хлопчик дуже хоче одужати і продовжити повноцінне навчання в школі, як всі інші діти. І лікарі докладають максимум зусиль, щоб його бажання стало реальністю.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова