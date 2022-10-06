Фахівці лікарні Св. Луки Першого медичного об’єднання Львова врятували життя 56-річної пацієнтки, яку шпиталізували з величезною аневризмою головного мозку розміром півтора сантиметра.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Ми розширили географію надання новітньої нейрохірургічної та нейрорадіологічної допомоги для наших пацієнтів! – поділилися гарною новиною львівські медики.

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Вони розповіли, що пацієнткою виявилася Тетяна, жительки Турківщини. За словами 56-річної жінки, все почалося з головного болю, який згодом перекинувся на обличчя і шию, піднявся тиск.

– Коли Тетяна зрозуміла, що таблетки не діють, викликала швидку. Її одразу ж госпіталізували до Самбора. Вже звідти звідти вона потрапила до наших фахівців, – пишуть співробітники лікарні Св. Луки.

За їхніми словами, після діагностики жінці повідомили, що у неї велика аневризма мозкової артерії. І вже наступного дня фахівці відділення реперфузійної терапії та радіології виконали емболізацію – закриття аневризми за допомогою мозкових спіралей.

Зазначається, що операція відбулася без розрізів – тільки одним проколом завдовжки до 5 мм.

За словами медиків, Тетяна вчасно викликала швидку допомогу. Адже будь-яке коливання тиску могло викликати розрив аневризми. І тоді – або важка інвалідність, або навіть летальність.

Повідомляється, що зараз пацієнтка почувається добре і вже готується до виписки.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова