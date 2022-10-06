Специалисты больницы Св. Луки Первого медицинского объединения Львова спасли жизнь 56-летней пациентки, которая поступила с огромной аневризмой головного мозга размером полтора сантиметра.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Мы расширили географию предоставления новейшей нейрохирургической и нейрорадиологической помощи для наших пациентов! — поделились хорошей новостью львовские медики.

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Они рассказали, что пациенткой оказалась Татьяна, жительница Турковщины. По словам 56-летней женщины, все началось с головной боли, которая впоследствии перекинулась на лицо и шею, поднялось давление.

— Когда Татьяна поняла, что таблетки не действуют, вызвала скорую. Ее сразу же госпитализировали в Самбор. Уже оттуда оттуда она попала к нашим специалистам, — пишут сотрудники больницы Св. Луки.

По их словам, после диагностики женщине сообщили, что у нее большая аневризма мозговой артерии. И уже на следующий день специалисты отделения реперфузионной терапии и радиологии выполнили эмболизацию – закрытие аневризмы с помощью мозговых спиралей.

Отмечается, что операция состоялась без разрезов – только одним проколом длиной до 5 мм.

По словам медиков, Татьяна вовремя вызвала скорую помощь. Ведь любое колебание давления могло вызвать разрыв аневризмы. И тогда – либо тяжелая инвалидность, либо даже летальность.

Сообщается, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Источник: Первое медобъединение Львова