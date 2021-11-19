В Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова 31-летняя жительница Днепра поступила в критическом состоянии. Тяжелый инсульт угрожал оборвать ее жизнь на самых крайних сроках беременности.

Пациенткой родильного отделения больницы Мечникова Кристина стала уже в третий раз. Предыдущие роды прошли благополучно. Но третьи стали настоящим испытанием и для самой женщины, и для ее семьи, и для медиков клиники.

Сюда она поступила на поздних сроках беременности со страшным диагнозом – геморрагический инсульт. При обследовании была выявлена гигантская мешотчатая аневризма левой сонной артерии.

— Это означало, что шансов выжить у будущей мамы крайне мало, — написал на своей странице в Facebook генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

Он сообщил, что нейрохирурги Юрий Чередниченко и Сергей Григорук провели сложнейшую операцию по эмболизации аневризмы лучевым доступом.

А спустя две недели бригада акушеров-гинекологов под руководством Ирины Китовой помогла спасенной женщине родить здорового ребенка. Жанна Мостовая, Лия Лефтерова, Евгения Радчук, Юлия Гасан и Наталия Коваль сделали все возможное, чтобы появление на свет ребенка прошло максимально благополучно.

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Девочка родилась здоровой с весом в 3 100 г и ростом 51 см.

Спустя неделю Кристина с ребенком были выписаны домой. Счастливый папа признался врачам, что мечтает о четвертом ребенке – мальчике.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко