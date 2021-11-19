У Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені І. І. Мечникова 31-річну жительку Дніпра госпіталізували в критичному стані. Важкий інсульт загрожував обірвати її життя на останніх термінах вагітності.

Пацієнткою пологового відділення лікарні Мечникова Христина стала вже втретє. Попередні пологи пройшли благополучно. Але треті стали справжнім випробуванням і для самої жінки, і для її сім’ї, і для медиків клініки.

Сюди її шпиталізували на пізніх термінах вагітності зі страшним діагнозом – геморагічний інсульт. Під час обстеження було виявлено гігантську мішкоподібну аневризму лівої сонної артерії.

– Це означало, що шансів вижити у майбутньої мами вкрай мало, – написав на своїй сторінці в Facebook генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Він повідомив, що нейрохірурги Юрій Чередниченко та Сергій Григорук провели складну операцію з емболізації аневризми променевим доступом.

А через два тижні бригада акушерів-гінекологів під керівництвом Ірини Китової допомогла врятованій жінці народити здорову дитину. Жанна Мостова, Лія Лефтерова, Євгенія Радчук, Юлія Гасан і Наталія Коваль зробили все можливе, щоб поява на світ дитини пройшла максимально благополучно.

Дівчинка народилася здоровою з вагою в 3 100 г і зростом 51 см.

Через тиждень Христину з дитиною виписали додому. Щасливий тато зізнався лікарям, що мріє про четверту дитину – хлопчика.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко