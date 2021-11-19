Хірургічними командами відразу двох лікарень – Чернівецької міської дитячої клінічної та Національної дитячої спеціалізованої Охматдит – було проведено складні операції двом дітям. Стан малюків був настільки важким, що про перевезення до Києва не могло бути й мови. Тому столичні хірурги, взявши із собою спеціальне обладнання, приїхали до Чернівців.

Тут на них очікували двоє маленьких пацієнтів, настільки важких, що навіть ходити не могли: малюк 1,5 роки з важкою формою ДЦП та дитина 9 років після складної операцію з видалення пухлини головного мозку.

Мова йшла про тяжку патологію, через яку діти не могли нормально сприймати їжу.

– У діток часто траплявся гастроезофагеальний рефлюкс – затікання вмісту шлунка в стравохід і аспірація цього вмісту. Через це розвивалися бронхолегеневі проблеми – бронхіти, пневмонії, – пояснив завідувач хірургічного відділення Чернівецької дитячої лікарні Микола Хома.

За його словами, для того, щоб полегшити стан дітей та догляд за ними, було проведене паліативне оперативне втручання – гастростомія. У шлунок завели спеціальну трубочку, через яку хворі отримуватимуть харчування, уникаючи потрапляння шлункового вмісту в стравохід.

На запрошення фонду Я – майбутнє України та його керівниці Марти Левченко до Чернівців приїхала медична бригада Охматдиту у складі чотирьох фахівців: лікаря-хірурга дитячого відділення ургентної хірургії НДСЛ Охматдит, кандидата медичних наук, доцента кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця Олега Годіка, лікарів-хірургів дитячого відділення ургентної хірургії Охматдит Василя Недбали та Дар’ї Дєгтярьової, операційної медсестри Ольги Власенко.

Таке втручання у Чернівцях проводили вперше. До нього залучили й місцевих хірургів. Діти наразі в реанімації, почуваються добре, операція виявилася успішною.

– Ми хочемо підтримувати зв’язок з нашими колегами з регіонів, щоб спільними зусиллями рятувати дитячі життя, – говорить генеральний директор Охматдиту, доктор медичних наук Володимир Жовнір.

Він підтвердив, що практику виїзних операцій будуть продовжувати, адже як найбільша дитяча лікарня України, мають надзвичайну експертизу та обладнання, що дозволяють надати допомогу світового рівня навіть у віддалених куточках країни.

Вже наступного дня бригада Охматдиту вирушила у Хмельницький оперувати двомісячну дитину.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит