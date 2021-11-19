Хирургическими командами сразу двух больниц – Черновицкой городской детской клинической и Национальной детской специализированной Охматдет – были проведены сложные операции двум детям. Состояние малышей было настолько тяжелым, что о перевозке в Киев не могло быть и речи. Поэтому столичные хирурги, взяв с собой специальное оборудование, приехали в Черновцы.

Здесь их ожидали двое маленьких пациентов, настолько тяжелых, что даже ходить не могли: малыш 1,5 года с тяжелой формой ДЦП и ребенок 9 лет после сложной операции по удалению опухоли головного мозга.

Речь шла о тяжелой патологии, из-за которой дети не могли нормально воспринимать пищу.

— У деток часто случался гастроэзофагеальный рефлюкс – затекание содержимого желудка в пищевод и аспирация содержимого. Из-за этого развивались бронхолегочные проблемы — бронхиты, пневмонии, — пояснил заведующий хирургического отделения Черновицкой детской больницы Николай Хома.

По его словам, для того, чтобы облегчить состояние детей и уход за ними, было проведено паллиативное оперативное вмешательство – гастростомия. В желудок завели специальную трубочку, через которую больные будут получать питание, избегая попадания желудочного содержимого в пищевод.

По приглашению фонда Я — будущее Украины и его руководительницы Марты Левченко в Черновцы приехала медицинская бригада Охматдета в составе четырех специалистов: врача-хирурга детского отделения ургентной хирургии НДСБ Охматдет, кандидата медицинских наук, доцента кафедры детской хирургии НМУ имени А. А. Богомольца Олега Годика, врачей-хирургов детского отделения ургентной хирургии Охматдет Василия Недбалы и Дарьи Дегтяревой, операционной медсестры Ольги Власенко.

Такое вмешательство в Черновцах проводили впервые. К нему привлекли и местных хирургов. Дети сейчас в реанимации, чувствуют себя хорошо, операция оказалась успешной.

— Мы хотим поддерживать связь с нашими коллегами из регионов, чтобы совместными усилиями спасать детские жизни, — говорит генеральный директор Охматдета, доктор медицинских наук Владимир Жовнир.

Он подтвердил, что практику выездных операций будут продолжать, ведь как крупнейшая детская больница Украины, имеют отличную экспертизу и оборудование, позволяющие оказать помощь мирового уровня даже в отдаленных уголках страны.

Уже на следующий день бригада Охматдета отправилась в Хмельницкий оперировать двухмесячного ребенка.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: НДСБ Охматдет