В Ровенской области от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерла 20-летняя девушка. Она находилась на седьмом месяце беременности.

Об этом сообщил главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов во время брифинга 18 ноября.

— Молодая женщина умерла на 30-й неделе беременности. У нее были проблемы с дыхательной системой. Но двусторонняя пневмония была достаточно тяжелая, поэтому имеем такое трагическое последствие, – отметил он.

По словам Сафонова, женщина находилась в роддоме в Дубно. Медицинским работникам также не удалось спасти младенца женщины.

Главный врач Дубенского роддома Ростислав Андрощук в комментарии одному из изданий сообщил, что беременная умерла 17 ноября. У нее было сопутствующее заболевание – бронхиальная астма.

Он утверждает, что неизвестно, была ли женщина вакцинирована от Covid-19. Но перед тем, как она попала в роддом, беременная несколько дней лечилась дома.

Санврач подчеркнул, чтобы беременные женщины не боялись делать прививки от Covid-19, чтобы защитить себя и ребенка. А девушкам, планирующим беременность, стоит вакцинироваться от коронавируса как можно быстрее.

Также он сообщил, что многие граждане в установленные сроки не получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Таких 10 300 человек.

Сейчас в Ровенской области коронавирусом болеют 12 206 человек.

Источник: Суспільне