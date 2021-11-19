В Рівненській області від ускладнень, які викликав коронавірус, померла 20-річна дівчина. Вона перебувала на сьомому місяці вагітності.

Про це повідомив головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов під час брифінгу 18 листопада.

– Молода жінка померла на 30-му тижні вагітності. Вона мала проблеми з дихальною системою. Але двобічна пневмонія була досить важка, тому маємо такий трагічний наслідок, – зазначив він.

За словами Сафонова, жінка перебувала у пологовому будинку у Дубно. Медичним працівникам також не вдалося врятувати немовля жінки.

Головний лікар Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук у коментарі одному з видань повідомив, що вагітна померла 17 листопада. У неї було супутнє захворювання – бронхіальна астма.

Він стверджує, що невідомо, чи була жінка вакцинована від Covid-19. Але перед тим, як вона потрапила у пологовий, вагітна кілька днів лікувалась удома.

Санлікар наголосив, щоб вагітні жінки не боялися робити щеплення від Covid-19, щоб захистити себе та дитину. А дівчатам, які планують вагітність, варто вакцинуватися від коронавірусу якнайшвидше.

Також він повідомив, що чимало громадян у встановлені терміни не отримали другу дозу вакцини від коронавірусу. Таких 10 300 осіб.

Нині в Рівненській області на коронавірус хворіють 12 206 людей.

Джерело: Суспільне