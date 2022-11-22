Специалисты Центра нейрохирургии больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова борятся за жизнь 10-летнего Никиты из Харькова, у которого три месяца назад вновь возник рецидив тяжелой онкологии головного мозга.

Об этом сотрудники больницы написали на своей странице в Facebook.

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— Его диагноз — анапластическая эпендимома. Это агрессивное злокачественное новообразование, которое быстро растет, мигрирует и каждый раз появляется в разных местах. С ним Никита борется половину своей жизни, — пишут медики.

По их словам, впервые болезнь проявилась в садике. С тех пор врачи не прекращают бороться за его жизнь.

Ребенок уже перенес пять сложнейших операций на мозге, 16 блоков агрессивной химиотерапии, но три месяца назад болезнь вернулась. Произошло это в Германии, куда семья переехала, спасаясь от обстрелов в родном Харькове.

Немецкие врачи констатировали: опухоль неоперабельна, поскольку расположена возле ствола головного мозга с участками и центрами, ответственными за жизненно важные функции дыхания, сердцебиения и глотания.

— Добраться до опухоли очень трудно, оперировать рискованно еще и потому, что анатомия головного мозга после стольких операций сильно изменена, — пишут медики.

И отмечают, что родители мальчика не сдались и начали искать специалиста, который согласится хотя бы дать шанс их Никите. Им оказался руководитель Центра нейрохирургии Больницы Святого Николая Михаил Логу, который ранее уже оперировал мальчика.

Сообщается, что команда львовских нейрохирургов взялась планировать одно из самых сложных вмешательств в своей практике. Перед специалистами стояла непростая задача: убрать опухоль, не задев участки, которые отвечают за дыхание, сердцебиение и глотание. И они успешно справились.

Отмечается, что сейчас Никита продолжает курс химиотерапии. Мальчик очень хочет выздороветь и продолжить полноценное обучение в школе, как все остальные дети. И врачи прилагают максимум усилий, чтобы его желание стало реальностью.

Источник: Первое медобъединение Львова