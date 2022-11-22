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За границей оперировать отказались: во Львове спасают 10-летнего ребенка с раком мозга

22 ноября 2022, 11:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
рак у дитини

Специалисты Центра нейрохирургии больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова борятся за жизнь 10-летнего Никиты из Харькова, у которого три месяца назад вновь возник рецидив тяжелой онкологии головного мозга.

Об этом сотрудники больницы написали на своей странице в Facebook.

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— Его диагноз — анапластическая эпендимома. Это агрессивное злокачественное новообразование, которое быстро растет, мигрирует и каждый раз появляется в разных местах. С ним Никита борется половину своей жизни, — пишут медики.

По их словам, впервые болезнь проявилась в садике. С тех пор врачи не прекращают бороться за его жизнь.

Ребенок уже перенес пять сложнейших операций на мозге, 16 блоков агрессивной химиотерапии, но три месяца назад болезнь вернулась. Произошло это в Германии, куда семья переехала, спасаясь от обстрелов в родном Харькове.

Немецкие врачи констатировали: опухоль неоперабельна, поскольку расположена возле ствола головного мозга с участками и центрами, ответственными за жизненно важные функции дыхания, сердцебиения и глотания.

— Добраться до опухоли очень трудно, оперировать рискованно еще и потому, что анатомия головного мозга после стольких операций сильно изменена, — пишут медики.

И отмечают, что родители мальчика не сдались и начали искать специалиста, который согласится хотя бы дать шанс их Никите. Им оказался руководитель Центра нейрохирургии Больницы Святого Николая Михаил Логу, который ранее уже оперировал мальчика.

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Сообщается, что команда львовских нейрохирургов взялась планировать одно из самых сложных вмешательств в своей практике. Перед специалистами стояла непростая задача: убрать опухоль, не задев участки, которые отвечают за дыхание, сердцебиение и глотание. И они успешно справились.

Отмечается, что сейчас Никита продолжает курс химиотерапии. Мальчик очень хочет выздороветь и продолжить полноценное обучение в школе, как все остальные дети. И врачи прилагают максимум усилий, чтобы его желание стало реальностью.

Источник: Первое медобъединение Львова

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Львов Медики Мозок Онкология Операция
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