Благодаря новой услуге по транспортировке пациентов реанимобилем, медики Львова сумели перевезти пациентку с последней стадией рака легких в родную Одессу, осуществив ее мечту перед смертью увидеть сына и Черное море.

Об этом сотрудники Первого медицинского объединения Львова сообщили на своей странице в Facebook.

— 50-летние супруги, спасаясь от войны, уехали из Одессы в Словакию. Там женщине внезапно стало плохо. Больница. Реанимация. Диагноз — рак легких последней стадии. Прогноз — жить осталось несколько дней. Состояние сверхтяжелое. Кислородозависимая, — написали медики.

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По их словам, пациентка очень боялась уйти из жизни, не обнявшись с сыном и не попрощавшись с родным Черным морем. Это была ее последняя воля. Но для того, чтобы ее исполнить, нужно было преодолеть расстояние в 1 300 км.

Родные начинают искать возможности это сделать. В ходе поисков узнали о том, что ПМО Львова запустило услугу по транспортировке пациентов реанимобилем.

— Если откровенно, то такая дальняя дорога с пациенткой в критическом состоянии — это вызов, — признаются медики.

Они рассказали, что на подготовку реанимации на колесах понадобился один день. Реанимобиль дооснастили всем необходимым и вместе с врачами-анестезиологами выехали в Словакию.

Сообщается, что транспортировку разделили на два этапа. Первый — 10 часов переезда из Словакии во Львов. Ночь женщина провела в реанимации больницы Святого Пантелеймона ПМО Львова. Здесь ее состояние, насколько это возможно, стабилизировали.

Утром — второй этап: 12-часовая дорога в Одессу, где женщина наконец смогла обнять родное дитя.

— Медики, которые организовывали переезд, получили смс: “Огромное спасибо. Ваша команда сделали невероятное. Она жива и в сознании. Увидела сына”, — пишут сотрудники.

И добавляют, что с семьей женщина провела еще несколько дней…

Источник: Первое медобъединение Львова