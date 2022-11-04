Завдяки новій послузі з транспортування пацієнтів реанімобілем, медики Львова зуміли перевезти пацієнтку з останньою стадією раку легень в рідну Одесу, здійснивши її мрію перед смертю побачити сина і Чорне море.

Про це співробітники Першого медичного об’єднання Львова повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– 50-річне подружжя, рятуючись від війни, виїхало з Одеси до Словаччини. Там жінці раптово стало зле. Лікарня. Реанімація. Діагноз – рак легень останньої стадії. Прогноз – жити залишилося кілька днів. Стан надто важкий. Киснезалежна, – написали медики.

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За їхніми словами, пацієнтка дуже боялася піти з життя, не обійнявшись із сином і не попрощавшись з рідним Чорним морем. Це була її остання воля. Але для того, щоб її виконати, потрібно було подолати відстань в 1 300 км.

Рідні починають шукати можливості це зробити. Під час пошуків дізналися про те, що ПМО Львова запустило послугу з транспортування пацієнтів реанімобілем.

– Якщо відверто, то така далека дорога з пацієнткою в критичному стані – це виклик, – зізнаються медики.

Вони розповіли, що на підготовку реанімації на колесах знадобився один день. Реанімобіль дооснастили всім необхідним і разом з лікарями-анестезіологами виїхали до Словаччини.

Повідомляється, що транспортування розділили на два етапи. Перший – 10 годин переїзду зі Словаччини до Львова. Ніч жінка провела в реанімації лікарні Святого Пантелеймона ПМО Львова. Тут її стан, наскільки це можливо, стабілізували.

Вранці – другий етап: 12-годинна дорога до Одеси, де жінка нарешті змогла обійняти рідне дитя.

– Медики, які організовували переїзд, отримали смс: “Величезне спасибі. Ваша команда зробили неймовірне. Вона жива і в свідомості. Побачила сина”, – пишуть співробітники.

І додають, що з родиною жінка провела ще кілька днів…

Джерело: Перше медоб’єднання Львова