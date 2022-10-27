Фахівці Львівської обласної клінічної лікарні успішно провели унікальне хірургічне лікування розриву величезної аневризми аорти черевної порожнини. Паралельно пацієнту зробили необхідну аутотрансплантацію нирки.

Повідомляється, що 68-річний житель Новояворівська планував піти в ліс за грибами. Але прогулянку довелося скасувати через біль, який наростав з кожною годиною.

При обстеженні на УЗД в Новояворівській лікарні з’ясувалося, що у пацієнта розірвалася аневризма аорти черевного відділу. Чоловіка одразу направили до судинних хірургів обласної лікарні Львова.

Зараз дивляться

За словами львівських медиків, аневризма виявилася дуже великих розмірів – майже в шість разів більше самої аорти. Пацієнта терміново почали готувати до операції, яка тривала більше восьми годин.

Повідомляється, що хірурги спочатку висікли аневризму аорти, а також дві аневризми клубових артерій, а потім взялися за аневризму в воротах нирки.

Зазначається, що це була найскладніша частина операції: аневризма в воротах нирки захопила три судини – верхню часткову, середню часткову і нижню часткову. За словами хірургів, просто видалити аневризму в такій ситуації було нереально.

Було вирішено провести аутотрансплантацію нирки. Тобто всі судини, що йдуть в нирку, відсікли, нирку вийняли, заморозили, видалили аневризму, провели реконструкцію судини, а потім нирку повернули на місце, а судини зшили. Заодно прибрали і велику кісту нирки.

Повідомляється, що така складна операція пройшла успішно. Пацієнта з реанімації вже перевели в палату.