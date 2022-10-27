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Аневризма аорты была в шесть раз больше самого сосуда: во Львове провели уникальную операцию

27 октября 2022, 14:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хирург
Источник: Depositphotos

Специалисты Львовской областной клинической больницы успешно провели уникальное хирургическое лечение разрыва огромной аневризмы аорты брюшной полости. Параллельно пациенту сделали необходимую аутотрансплантацию почки.

Сообщается, что 68-летний житель Новояворовска планировал пойти в лес за грибами. Но прогулку пришлось отменить из-за боли, которая нарастала с каждым часом.

При обследовании на УЗИ в Новояворовской больнице выяснилось, что у пациента разорвалась аневризма аорты брюшного отдела. Мужчину сразу направили к сосудистым хирургам областной больницы Львова.

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По словам львовских медиков, аневризма оказалась очень больших размеров — почти в шесть раз больше самой аорты. Пациента срочно начали готовить к операции, которая длилась больше восьми часов

Сообщается, что хирурги сначала высекли аневризму аорты, а также две аневризмы подвздошных артерий, а затем взялись за аневризму в воротах почки. 

Отмечается, что это была самая сложная часть операции: аневризма в воротах почки захватила три сосуда – верхнюю долевую, среднюю долевую и нижнюю долевую. По словам хирургов, просто удалить аневризму в такой ситуации было нереально. 

Было решено провести аутотрансплантацию почки. То есть все сосуды, идущие в почку, отсекли, почку вынули, заморозили, удалили аневризму, провели реконструкцию сосуда, а затем почку вернули на место, а сосуды сшили. Заодно убрали и большую кисту почки. 

Сообщается, что столь сложная операция прошла успешно. Пациента из реанимации уже перевели в палату. 

Источник
Zaxid.net
Теги
Львов Медики Операция трансплантація органів
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