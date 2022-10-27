Специалисты Владимир-Волынского территориального медицинского объединения успешно прооперировали 63-летнюю женщину с грыжей настолько больших размеров, что она вытеснила желудок.

Об этом сообщило местное СМИ.

Отмечается, что пациентка поступила с жалобами на постоянную изжогу, ощущение тяжести в эпигастрии, одышку и общую слабость.

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— Специалисты диагностировали грыжу пищеводного отверстия диафрагмы – заболевание желудочно-кишечного тракта, во время которого верхняя часть желудка попадает в грудную клетку через отверстие диафрагмы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что особенность случая заключалась в больших размерах грыжи, которая вытеснила желудок пациентки в грудную плоскость.

Сообщается, что женщина была госпитализирована в хирургическое отделение для оперативного лечения — лапароскопической крурорафии с фундопликацией по Ниссену.

— Такой вид оперативного вмешательства по праву считается одним из -эталонов хирургии, — отмечают медики в своем комментарии.

И сообщают, что послеоперационный период прошел без осложнений. Женщина выписана в удовлетворительном состоянии уже через несколько дней после операции.

Источник: Волинь infa

Фото: Владимир-Волынское ТМО