Фахівці Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання успішно прооперували 63-річну жінку з грижею настільки великих розмірів, що вона витіснила шлунок.

Про це повідомило місцеве ЗМІ.

Зазначається, що пацієнтку госпіталізували зі скаргами на постійну печію, відчуття важкості в епігастрії, задишку і загальну слабкість.

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– Фахівці діагностували грижу стравохідного отвору діафрагми – захворювання шлунково-кишкового тракту, під час якого верхня частина шлунка потрапляє в грудну клітку через отвір діафрагми, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливість випадку полягала у великих розмірах грижі, яка витіснила шлунок пацієнтки в грудну площину.

Повідомляється, що жінка була госпіталізована в хірургічне відділення для оперативного лікування – лапароскопічної крурорафії з фундоплікацією по Ніссену.

– Такий вид оперативного втручання по праву вважається одним з еталонів хірургії, – зазначають медики у своєму коментарі.

І повідомляють, що післяопераційний період пройшов без ускладнень. Жінка виписана в задовільному стані вже через кілька днів після операції.

Джерело: Волинь infa

Фото: Володимир-Волинське ТМО