Фахівці Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання успішно прооперували 63-річну жінку з грижею настільки великих розмірів, що вона витіснила шлунок.
Про це повідомило місцеве ЗМІ.
Зазначається, що пацієнтку госпіталізували зі скаргами на постійну печію, відчуття важкості в епігастрії, задишку і загальну слабкість.
– Фахівці діагностували грижу стравохідного отвору діафрагми – захворювання шлунково-кишкового тракту, під час якого верхня частина шлунка потрапляє в грудну клітку через отвір діафрагми, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що особливість випадку полягала у великих розмірах грижі, яка витіснила шлунок пацієнтки в грудну площину.
Повідомляється, що жінка була госпіталізована в хірургічне відділення для оперативного лікування – лапароскопічної крурорафії з фундоплікацією по Ніссену.
– Такий вид оперативного втручання по праву вважається одним з еталонів хірургії, – зазначають медики у своєму коментарі.
І повідомляють, що післяопераційний період пройшов без ускладнень. Жінка виписана в задовільному стані вже через кілька днів після операції.
Джерело: Волинь infa
Фото: Володимир-Волинське ТМО