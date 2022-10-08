Малоінвазивна операція на хребті: через кілька годин 40-річна пацієнтка вже ходила

Новітню малоінвазивну методику – унілатеральну біпортальну ендоскопію (UBE) лікарі-нейрохірурги лікарні Святого Луки у Львові вже поставили на потік.

Вона мінімізує ускладнення під час операцій на хребті і особливо актуальна для людей, які мають грижі міжхребцевих дисків.

Вже через декілька годин після втручання пацієнт може ходити, а наступного дня – готується до виписки. Адже замість розрізів у декілька сантиметрів, тепер – всього два проколи.

Зараз дивляться

– На відміну від відкритих операцій, при ендоскопічних не порушуються м’язи, які є біля хребта, – пояснює лікар-нейрохірург Остап Грищук.

Раніше м’язи перерізали, відділяли від хребта для того, щоб отримати доступ до проблеми та усунути її. А тепер все залишається цілим, не порушується зв’язковий апарат, який відповідає за стабільність хребта.

Операція відбувається під протоком сольового розчину, що виконує кровоспинну дію та унеможливлює

потрапляння до рани інфекції. В сукупності це все пришвидшує одужання та полегшує реабілітацію.

40-річна пацієнтка відділення нейрохірургії вже оцінила переваги нового методу оперативного втручання.

Тривалий часу неї боліла ліва нога, а знеболення препаратами не допомагало. Як показали додаткові методи обстеження, у неї була комбінована патологія поперекового відділу хребта. Це спричиняло тиск на нервовий корінець в хребті, що й викликало біль.

Допомогти жінці могло лише хірургічне втручання. Операція пройшла вдало. Через декілька годин пацієнтка вже могла ходити.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова