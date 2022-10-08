Малоинвазивная операция на позвоночнике: через несколько часов 40-летняя пациентка уже ходила.

Новейшую малоинвазивную методику – унилатеральную бипортальную эндоскопию (UBE) врачи-нейрохирурги больницы Святого Луки во Львове уже поставили на поток.

Она минимизирует осложнения во время операций на позвоночнике и особенно актуальна для людей, имеющих грыжи межпозвонковых дисков.

Уже через несколько часов после вмешательства пациент может ходить, а на следующий день готовится к выписке. Ведь вместо разрезов в несколько сантиметров, теперь – всего два прокола.

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– В отличие от открытых операций, при эндоскопических не нарушаются мышцы, которые есть у позвоночника, – объясняет врач-нейрохирург Остап Грищук.

Раньше мышцы перерезали, отделяли от позвоночника для того, чтобы получить доступ к проблеме и устранить ее. А теперь все остается целым, не нарушается связочный аппарат, отвечающий за стабильность позвоночника.

Операция происходит под протоком солевого раствора, который выполняет кровоостанавливающее действие и делает невозможным попадание в рану инфекции.

В совокупности это все ускоряет выздоровление и облегчает реабилитацию.

40-летняя пациентка отделения нейрохирургии уже оценила преимущества нового метода оперативного вмешательства.

Долгое время у нее болела левая нога, а обезболивание препаратами не помогало. Как показали дополнительные методы обследования, у нее была комбинированная патология поясничного отдела позвоночника. Это оказывало давление на нервный корешок в позвоночнике, что и вызывало боль.

Помочь женщине могло только хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно. Через несколько часов пациентка уже могла ходить.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова