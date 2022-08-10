Во львовской больнице св. Луки буквально спасли карьеру украинского фехтовальщика Ростислава Герцика.

Во время поединка на чемпионате мира в Египте Ростислав получил удар рапирой противника в руку, что повлекло за собой перелом пястной кости правой руки.

Египетские врачи оказали Ростиславу первую медицинскую помощь и наложили гипс, лечиться он решил в Украине — в больнице Святого Луки Первого медобъединения Львова.

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— Дальнейшее лечение иммобилизацией для Ростислава было бы катастрофой, ведь тогда рапиру в руки он смог бы взять в лучшем случае за полгода, — сказал ортопед-травматолог Юрий Сенюк. – Мы предложили Ростиславу операцию, во время которой сопоставили костные отломки и стабильно зафиксировали их титановыми винтами и пластинами. Уже через три недели спортсмен сможет тренироваться, а через 3-4 месяца участвовать в соревнованиях.

Сенюк также объяснил, почему Ростиславу провели именно оперативное лечение травмы, хотя гипс, казалось бы, способствовал бы спокойному сростанию кости.

– Дело в том, что гипс нужно держать долго и за это время происходит атрофия мышц, – объяснил врач. – Затем следует длительная реабилитация. Так что спортсмен теряет много времени.

Пока спортсмен придет в себя после травмы, его место могут занять другие, а его карьера может закончиться. При применении же подобного метода лечения восстановление проходит быстрее и человек не ограничен в движении, он может жить обычной жизнью и выполнять самостоятельно много функций и тренироваться.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова