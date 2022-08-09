Все больше онкобольных детей не едут за границу, а остаются в Украине, чтобы получить качественное лечение в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре. Сейчас здесь лечат 50 детей из разных регионов Украины.

— Несмотря на то, что из-за войны оказание медицинской помощи затруднено, специалисты особой детской лечебницы стараются максимально помогать маленьким пациентам, — написали сотрудники Центра на своей странице в Facebook.

Например, 11-летней Софийке из Донетчины. Злокачественную опухоль у ребенка харьковские медики обнаружили три года назад. По словам мамы подростка, никто не брался оперировать из-за сложности вмешательства.

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— В опухоли было вовлечено много важных элементов вокруг нижней челюсти. То есть нужно было удалить половину челюсти. Мы, вместе с турецким хирургом Хаканом Агиром, сделали это, а затем провели успешную реконструктивную операцию, — рассказал медик Центра Богдан Романчук.

Благодаря эффективному лечению в Клинике детской онкологии и трансплантации костного мозга, которая входит в состав Центра, девочка уже выздоравливает. Родители надеются, что вскоре все будет позади и она сможет вернуться домой.

По словам руководителя Центра Романа Кизымы, основными проблемами во время войны являются безопасность и логистика. Что касается самого лечения, то для успешного его проведения здесь на сегодня есть все возможности, уверяет медик.

Источник: Западноукраинский детский медцентр