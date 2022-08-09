Все більше онкохворих дітей не їдуть за кордон, а залишаються в Україні, щоб отримати якісне лікування в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Зараз тут лікують 50 дітей з різних регіонів України.

– Незважаючи на те, що через війну надання медичної допомоги утруднено, фахівці особливої дитячої лікарні намагаються максимально допомагати маленьким пацієнтам, – написали співробітники Центру на своїй сторінці в Facebook.

Наприклад, 11-річній Софійці з Донеччини. Злоякісну пухлину у дитини харківські медики виявили три роки тому. За словами мами підлітка, ніхто не брався оперувати через складність втручання.

Зараз дивляться

– У пухлину було залучено багато важливих елементів навколо нижньої щелепи. Тобто потрібно було видалити половину щелепи. Ми, разом з турецьким хірургом Хаканом Агіром, зробили це, а потім провели успішну реконструктивну операцію, – розповів медик центру Богдан Романчук.

Завдяки ефективному лікуванню в Клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку, яка входить до складу Центру, дівчинка вже одужує. Батьки сподіваються, що незабаром все буде позаду і вона зможе повернутися додому.

За словами керівника Центру Романа Кізими, основними проблемами під час війни є безпека та логістика. Що стосується самого лікування, то для успішного його проведення тут на сьогодні є всі можливості, запевняє медик.

Джерело: Західноукраїнський дитячий медцентр