Міністерству охорони здоров’я України в партнерстві з Європейською комісією вдалося евакуювати 36 українців на лікування та/або реабілітацію в клініки Польщі, Данії та Ірландії.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що серед евакуйованих, зокрема, є діти з Харківської області, які зазнали травм, потрапивши під обстріл російської армії.

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До групи увійшли також пацієнти з онкологією з різних регіонів України, всі вони потребують продовження спеціалізованого лікування.

Зазначається, що з урахуванням подальшого післяопераційного догляду, а також віку, деяких пацієнтів супроводжують близькі або родичі.

У повідомленні також йдеться про те, що евакуаційні рейси здійснюються майже щодня з перших днів повномасштабної війни.

Спочатку пацієнтів доставляють у Львівську область, де їм надається необхідна медична допомога для стабілізації їх стану. Потім – в Республіку Польща, звідки із залученням літаків або спеціального евакуаційного поїзда їх транспортують на лікування в інші країни Європи.

Алгоритм діє таким чином: МОЗ України подає запит на евакуацію та отримує пропозиції від різних країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони про готовність прийняти пацієнтів та забезпечити їм необхідне лікування.

Далі МОЗ контактує з країною, що приймає пацієнтів, і погоджує етапи і маршрути безпечного медичного транспортування.

Фото: МОЗ