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Ранения, ожоги, онкология: на лечение и реабилитацию в страны Европы эвакуированы 36 украинцев

19 июля 2022, 11:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
евакуація

Министерству здравоохранения Украины в партнерстве с Европейской комиссии удалось эвакуировать 36 украинцев на лечение и/или реабилитацию в клиники Польши, Дании и Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что среди эвакуированных, в частности, есть дети из Харьковской области, получившие травмы, попав под обстрел российской армии.

В группу были включены также пациенты с онкологией из разных регионов Украины, все они нуждаются в продолжении специализированного лечения.

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Отмечается, что с учетом последующего послеоперационного ухода, а также возраста, некоторых пациентов сопровождают близкие или родственники. 

В сообщении также говорится о том, что эвакуационные рейсы осуществляются почти ежедневно с первых дней полномасштабной войны.

Сначала пациентов доставляют во Львовскую область, где им оказывается необходимая медицинская помощь для стабилизации их состояния. Затем — в Республику Польша, откуда с привлечением самолетов или специального эвакуационного поезда их транспортируют на лечение в другие страны Европы.

Алгоритм действует следующим образом: Минздрав Украины подает запрос на эвакуацию и получает предложения от разных стран-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны о готовности принять пациентов и обеспечить им необходимое лечение.

Далее Минздрав контактирует со страной, принимающей пациентов, и согласовывает этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Еврокомиссия Війна в Україні лікування Лечение рака МОЗ Украины Онкология Ракетные удары России
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