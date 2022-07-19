Министерству здравоохранения Украины в партнерстве с Европейской комиссии удалось эвакуировать 36 украинцев на лечение и/или реабилитацию в клиники Польши, Дании и Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что среди эвакуированных, в частности, есть дети из Харьковской области, получившие травмы, попав под обстрел российской армии.

В группу были включены также пациенты с онкологией из разных регионов Украины, все они нуждаются в продолжении специализированного лечения.

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Отмечается, что с учетом последующего послеоперационного ухода, а также возраста, некоторых пациентов сопровождают близкие или родственники.

В сообщении также говорится о том, что эвакуационные рейсы осуществляются почти ежедневно с первых дней полномасштабной войны.

Сначала пациентов доставляют во Львовскую область, где им оказывается необходимая медицинская помощь для стабилизации их состояния. Затем — в Республику Польша, откуда с привлечением самолетов или специального эвакуационного поезда их транспортируют на лечение в другие страны Европы.

Алгоритм действует следующим образом: Минздрав Украины подает запрос на эвакуацию и получает предложения от разных стран-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны о готовности принять пациентов и обеспечить им необходимое лечение.

Далее Минздрав контактирует со страной, принимающей пациентов, и согласовывает этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки.

Фото: Минздрав