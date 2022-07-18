Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет возобновили трансплантации почек, которые были приостановлены в связи с началом активных боевых действий.

— Возле Охматдета были обстрелы, поэтому пришлось эвакуировать всех пациентов, которые ждали трансплантации. Через два месяца эти пациенты вернулись, а команда Охматдета возобновила подготовку детей к пересадке почек. — написали сотрудники клиники на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на прошлой неделе в Охматдете провели сразу три трансплантации почек: две от посмертного донора и одну — от семейного.

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Так, 7-летней Софии, которая уже три года ждала орган, и 11-летнему Максиму специалисты Охматдета сделали пересадку почек от посмертного донора. Детям никто из родственников не подходил.

Шанс на здоровую жизнь двум детям уже после своей смерти предоставила 41-летняя женщина, у которой констатировали смерть мозга. Родственники умершей дали разрешение на трансплантацию органов.

— Глубокое уважение донору и его родным, — отмечают медики.

Третью трансплантацию почки во время войны врачи провели на следующий день. Месяц специалисты Охматдета готовили 9-летнего Ярослава к трансплантации. Ребенку свою почку отдала его мама.

— Каждая трансплантация почки — это фактически три операции: забор почки у донора, back-table (почки подготовка к имплантации) и пересадка органа, — пояснили в Охматдете.

Отмечается, что, как и до войны, больница обеспечивает полный цикл лечения таких пациентов: до, во время и после трансплантации.

Мультидисциплинарная команда выводит пациента из тяжелых состояний, стабилизирует, проводит заместительную почечную терапию, готовит к трансплантации, проводит необходимые реконструктивные операции, подбирает донора, пересаживает орган, наблюдает пациента после вмешательства.

При подготовке к трансплантации с пациентом работают хирурги-трансплантологи, трансплант-координаторы, анестезиологи, реаниматологи, анестезисты, педиатры, нефрологи, урологи, сотрудники лаборатории, команда медсестер, лаборанты. По необходимости привлекают других специалистов.

Первую трансплантацию почки в Охматдете сделали в марте 2021 года. До полномасштабной войны команда больницы пересадила почки 18 детям. Еще три трансплантации выполнили на прошлой неделе.

Таким образом, всего специалисты Охматдета провели 21 пересадку почек. Трансплантация почек и лечение пациентов, нуждающихся в пересадке органов, в Охматдете бесплатные.

Источник: Охматдет