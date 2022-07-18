Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит відновили трансплантації нирок, які були припинені у зв’язку з початком активних бойових дій.

– Біля Охматдиту були обстріли, тому довелося евакуювати всіх пацієнтів, які чекали на трансплантації. Через два місяці ці пацієнти повернулися, а команда Охматдиту відновила підготовку дітей до пересадки нирок, – написали співробітники клініки на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що минулого тижня в Охматдиті провели відразу три трансплантації нирок: дві від посмертного донора і одну – від сімейного.

Зараз дивляться

Так, 7-річній Софії, яка вже три роки чекала орган, і 11-річному Максиму фахівці Охматдиту зробили пересадку нирок від посмертного донора. Дітям ніхто з родичів не підходив.

Шанс на здорове життя двом дітям вже після своєї смерті надала 41-річна жінка, у якої констатували смерть мозку. Родичі померлої дали дозвіл на трансплантацію органів.

– Глибока шана донору та його рідним, – зазначають медики.

Третю трансплантацію нирки під час війни лікарі провели наступного дня. Місяць фахівці Охматдиту готували 9-річного Ярослава до трансплантації. Дитині свою нирку віддала його мама.

– Кожна трансплантація нирки – це фактично три операції: забір нирки у донора, back-table (підготовка нирки до імплантації) і пересадка органу, – пояснили в Охматдиті.

Зазначається, що, як і до війни, лікарня забезпечує повний цикл лікування таких пацієнтів: до, під час та після трансплантації.

Мультидисциплінарна команда виводить пацієнта з важких станів, стабілізує, проводить замісну ниркову терапію, готує до трансплантації, проводить необхідні реконструктивні операції, підбирає донора, пересаджує орган, спостерігає пацієнта після втручання.

При підготовці до трансплантації з пацієнтом працюють хірурги-трансплантологи, трансплант-координатори, анестезіологи, реаніматологи, анестезисти, педіатри, нефрологи, урологи, співробітники лабораторії, команда медсестер, лаборанти. За необхідності, залучають інших фахівців.

Першу трансплантацію нирки в Охматдиті зробили в березні 2021 року. До повномасштабної війни команда лікарні пересадила нирки 18 дітям. Ще три трансплантації виконали минулого тижня.

Таким чином, разом фахівці Охматдиту провели 21 пересадку нирок.

Трансплантація нирок та лікування пацієнтів, які потребують пересадки органів, в Охматдиті безкоштовні.

Джерело: Охматдит