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Коли операція краща за гіпс: львівські лікарі врятували руку спортсмену

10 Серпня 2022, 14:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів ортопеди

У львівській лікарні св. Луки буквально врятували кар’єру українського фехтувальника Ростислава Герцика.

Під час двобою на чемпіонаті світу у Єгипті Ростислав отримав удар рапірою противника в руку, що спричинило перелом п’ясткової кістки правої руки.

Єгипетські лікарі надали Ростиславу першу медичну допомогу та наклали гіпс, лікуватися ж він вирішив в Україні – у лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова.

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рука Львыв

 – Подальше лікування іммобілізацією для Ростислава  було б катастрофою, адже тоді рапіру до рук він зміг би взяти в кращому випадку за пів року, – сказав ортопед-травматолог Юрій Сенюк. – Ми запропонували Ростиславу операцію, під час якої співставили кісткові відламки і стабільно зафіксували їх титановими гвинтами та пластинами. Уже за три тижні спортсмен зможе тренуватися, а через 3-4 місяці брати участь у змаганнях.

Сенюк також пояснив, чому Ростиславу провели саме оперативне лікування травми, хоча гіпс, здавалося б сприяв би спокійному зростанню кістки.

 – Справа в тому, що гіпс потрібно тримати довго і за цей час відбувається атрофія м’язів, – пояснив лікар. – За цим йде довготривала реабілітація. Отже спортсмен втрачає багато часу.

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Допоки спортсмен оговтається після травми, його місце можуть зайняти інші, а його кар’єра може закінчитися. При застосуванні ж подібного методу лікування  відновлення проходить скоріше і людина не обмежена в русі, вона може жити нормальним життям і виконувати самостійно багато функцій і тренуватися.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова

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