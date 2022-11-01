Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова успешно прооперировали редкий вид аневризма воротной вены. За последние 70 лет в мире описано лишь 190 случаев с такой патологией.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Три месяца назад Людмила с Хмельнитчины почувствовала острую боль в области правого подреберья. Любые движения причиняли дискомфорт. Женщина обратилась к семейному врачу. Тот направил на КТ, которое показало крайне редкое заболевание, — сообщили медики.

И объяснили: аневризма воротной вены — патологическое расширение портальной вены, по которой кровь оттекает из кишечника и впадает в печень. В данном случае врачей шокировал также размер сосуда пациентки: 5 на 6 см.

Сообщается, что после долгих поисков нужного специалиста, женщина в сентябре обратилась во львовскую больницу Святого Пантелеймона. Здесь провели полное обследование и повторное КТ.

— Стало ясно, что без оперативного вмешательства аневризма могла затромбироваться или даже разорваться. Взвесив все за и против, медики решили оперировать, — пишут сотрудники клиники.

По их словам, сложность операции заключалась в анатомическом расположении: в этой области находятся жизненно важные структуры, повреждение которых может стать фатальным для пациента.

Отмечается, что хирурги успешно удалили аневризму и выполнили пластику воротной вены. Операция длилась более двух часов.

Сообщается, что послеоперационный период прошел без осложнений: уже на следующий день пациентку перевели из реанимации в отделение сосудистой хирургии.

По словам медиков, сейчас Людмила чувствует себя хорошо. Женщину ничего не беспокоит, она полна энтузиазма и в минувшие выходные уже поехала домой.

Источник: Первое медобъединение Львова