Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова успішно прооперували рідкісний вид аневризма ворітної вени. За останні 70 років у світі описано лише 190 випадків з такою патологією.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Три місяці тому Людмила з Хмельниччини відчула гострий біль в області правого підребер’я. Будь-які рухи завдавали дискомфорт. Жінка звернулася до сімейного лікаря. Той направив на КТ, яке показало вкрай рідкісне захворювання, – повідомили медики.

І пояснили: аневризма ворітної вени – патологічне розширення портальної вени, по якій кров відтікає з кишечника і впадає в печінку. В цьому випадку лікарів шокував також розмір судини пацієнтки: 5 на 6 см.

Повідомляється, що після довгих пошуків потрібного фахівця, жінка у вересні звернулася до львівської лікарні Святого Пантелеймона. Тут провели повне обстеження і повторне КТ.

– Стало зрозуміло, що без оперативного втручання аневризма могла затромбуватися або навіть розірватися. Зваживши всі за і проти, медики вирішили оперувати, – пишуть співробітники клініки.

За їхніми словами, складність операції полягала в анатомічному розташуванні: в цій області знаходяться життєво важливі структури, пошкодження яких може стати фатальним для пацієнта.

Відзначається, що хірурги успішно видалили аневризму і виконали пластику ворітної вени. Операція тривала більше двох годин.

Повідомляється, що післяопераційний період пройшов без ускладнень: вже наступного дня пацієнтку перевели з реанімації у відділення судинної хірургії.

За словами медиків, зараз Людмила почувається добре, вона сповнена ентузіазму і в минулі вихідні вже поїхала додому.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова