Британські вчені використовували революційно новий тип генної терапії для лікування дитини з рецидивом Т-клітинного лейкозу. Використання цієї методики породило надії на успішне лікування дитячої онкології та інших серйозних захворювань.

Як повідомляється, 13-річна Алісса з Лестера безуспішно пройшла хіміотерапію та трансплантацію кісткового мозку, щоб полегшити лейкемію. Оскільки всі методи лікування були вичерпані, перспективи у підлітка були похмурими.

За словами вчених, після введення донорських Т-клітин, змінених за допомогою нової технології, відомої як базове редагування, Алісса одужує і вже шість місяців перебуває в стані ремісії.

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Відзначається, що сьогодні команда Лондонської лікарні на Грейт-Ормонд-стріт (Гош), яка лікувала Аліссу, готується набрати ще десять пацієнтів з Т-клітинним лейкозом, які також вичерпали всі традиційні методи лікування, для подальших випробувань.

– На сьогоднішній день це наша найскладніша клітинна інженерія, І вона прокладає шлях до інших нових методів лікування і, в кінцевому рахунку, до кращого майбутнього для хворих дітей, — сказав один з керівників проекту, імунолог, професор Васім Касим.

Т-клітинний лейкоз – це рак, який вражає клас лейкоцитів, відомих як Т-клітини. Вони не розвиваються належним чином і ростуть занадто швидко, перешкоджаючи росту клітин крові в організмі. Стандартні методи лікування включають трансплантацію кісткового мозку та хіміотерапію.

Повідомляється, що важливим моментом є те, що терапія Алісси базувалася на донорських Т-клітинах, які можна редагувати, тому підібрати донора не є проблемою.