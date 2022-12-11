Британские ученые использовали революционно новый тип генной терапии для лечения ребенка с рецидивом Т-клеточного лейкоза. Использование этой методики породило надежды на успешное лечение детской онкологии и других серьезных заболеваний.

Сообщается, что 13-летняя Алисса из Лестера безуспешно прошла химиотерапию и пересадку костного мозга, чтобы облегчить свою лейкемию. Поскольку все методы лечения были исчерпаны, перспективы у подростка были мрачными.

По словам ученых, после введения донорских Т-клеток, измененных с помощью новой технологии, известной как базовое редактирование, Алисса выздоравливает и уже шесть месяцев находится в состоянии ремиссии.

Сейчас смотрят

Отмечается, что сегодня команда лондонской больницы на Грейт-Ормонд-стрит (Гош), которая лечила Алиссу, готовится набрать еще десять пациентов с Т-клеточным лейкозом, которые также исчерпали все традиционные методы лечения, для дальнейших испытаний.

— На сегодняшний день это наша самая сложная клеточная инженерия, и она прокладывает путь к другим новым методам лечения и, в конечном счете, к лучшему будущему для больных детей, — сказал один из руководителей проекта, иммунолог, профессор Васим Касим.

Т-клеточный лейкоз — это рак, поражающий класс лейкоцитов, известных как Т-клетки. Они не развиваются должным образом и растут слишком быстро, препятствуя росту клеток крови в организме. Стандартные методы лечения включают трансплантацию костного мозга и химиотерапию.

Сообщается, что важным моментом является то, что терапия Алиссы была основана на донорских Т-клетках, которые можно редактировать, поэтому подобрать донора не проблема.