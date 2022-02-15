Ежегодно 15 февраля проводится Международный день ребенка, больного раком. Это глобальная совместная кампания, которая направлена на повышение уровня осведомленности об онкологических болезнях у детей, выражение поддержки пациентам и их семьям.

По данным Национального канцер-реестра в Украине ежегодно диагностируют около 1 тыс. новых случаев онкологических болезней у детей. Наиболее распространенными онконедугами являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что рак в детском возрасте, как правило, невозможно предупредить или обнаружить с помощью скрининга. По большей части невозможно и определить причины возникновения онкологических заболеваний у детей.

Лишь небольшую долю онкопатологий в детском возрасте вызывают факторы, связанные с окружающей средой, образом жизни, некоторыми хроническими инфекциями. Около 10% всех онкопациентов детского возраста имеют предрасположенность к раку из-за генетических факторов.

— В то же время, детская онкология — не смертный приговор, а излечимая в современных условиях болезнь, — отметил министр.

По его словам, раннее выявление и лечение онкологических заболеваний у детей — один из приоритетов деятельности Министерства здравоохранения и Программы медицинских гарантий.

В этом году заложено еще больше средств на выявление и лечение онкологических болезней, а также увеличены тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает медицинские услуги больницам, которые лечат онкобольных детей.

В частности, тариф на:

диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей увеличился на 40%: с 90 тыс. грн в 2021 до 128 тыс. грн в 2022;

на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкогематологических заболеваний (лейкемия, лимфома) на 37%: с 164 тыс. грн до 224 тыс. грн.

Кроме того, детям с онкологическими болезнями сегодня в Украине уже осуществляют трансплантацию костного мозга. И это полностью безвозмездно для семьи больного ребенка. С начала этого года в Украине уже осуществлено 8 трансплантаций костного мозга детям. За 2021 год удалось сделать 77 таких трансплантаций.

По словам Виктора Ляшко, раньше приходилось отправлять наших детей на подобные операции за границу. Сегодня ситуация существенно изменилась. Минздрав инвестирует в собственное развитие отечественной трансплантологии, оплачивает больницам стоимость трансплантации в размере 1,8 млн грн за семейную трансплантацию и 2,4 млн за трансплантацию с донорским этапом.

Эти тарифы полностью покрывают затраты на поиск донора и забор клеток, трансплантацию и посттрансплантационное сопровождение реципиента.

Министерство охраны здоровья через централизованную закупку обеспечивает 100% потребности в лекарственных средствах, необходимых для проведения химиотерапии больным детям.

За средства государственного бюджета в 2021 году была осуществлена закупка 134 позиций лекарственных средств на сумму более 222 млн грн. В 2022 году по соответствующему направлению планируется закупить 139 позиций лекарственных средств и медицинских изделий.

Об остатках лекарств и сроках ожидаемых поставок можно узнать с помощью чат-бота на странице Государственного предприятия Медзакупки Украины.