Щорічно 15 лютого проводиться Міжнародний день дитини, хворої на рак. Це глобальна спільна кампанія, яка спрямована на підвищення рівня обізнаності щодо онкологічних хвороб у дітей, вираження підтримки пацієнтам та їх сім’ям.

За даними Національного канцер-реєстру в Україні щорічно діагностують близько 1 тис. нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Найбільш поширеними онкохворобами є лейкемія (рак крові) і рак головного мозку.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що рак у дитячому віці, як правило, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу. Здебільшого неможливо і визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей.

Лише невелику частку онкопатологій в дитячому віці викликають фактори, пов’язані з навколишнім середовищем, способом життя, деякими хронічними інфекціями. Близько 10% всіх онкопацієнтів дитячого віку мають схильність до раку через генетичні фактори.

– У той же час, дитяча онкологія — не смертний вирок, а виліковна в сучасних умовах хвороба, – зазначив міністр.

За його словами, раннє виявлення та лікування онкологічних захворювань у дітей – один з пріоритетів діяльності Міністерства охорони здоров’я та програми медичних гарантій.

Цього року закладено ще більше коштів на виявлення та лікування онкологічних хвороб, а також збільшено тарифи, за якими Національна служба здоров’я оплачує медичні послуги лікарням, які лікують онкохворих дітей.

Зокрема, тариф на:

діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей збільшився на 40%: з 90 тис. грн у 2021 до 128 тис. грн у 2022;

на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкогематологічних захворювань (лейкемія, лімфома) на 37%: з 164 тис. грн до 224 тис. грн.

Крім того, дітям з онкологічними хворобами сьогодні в Україні вже здійснюють трансплантацію кісткового мозку. І це повністю безоплатно для сім’ї хворої дитини. З початку цього року в Україні вже здійснено 8 трансплантацій кісткового мозку дітям. За 2021 рік вдалося зробити 77 таких трансплантацій.

За словами Віктора Ляшка, раніше доводилося відправляти наших дітей на подібні операції за кордон. Сьогодні ситуація істотно змінилася. МОЗ інвестує у власний розвиток вітчизняної трансплантології, оплачує лікарням вартість трансплантації в розмірі 1,8 млн грн за сімейну трансплантацію і 2,4 млн за трансплантацію з донорським етапом.

Ці тарифи повністю покривають витрати на пошук донора і забір клітин, трансплантацію і посттрансплантаційний супровід реципієнта.

Міністерство охорони здоров’я через централізовану закупівлю забезпечує 100% потреби в лікарських засобах, необхідних для проведення хіміотерапії хворим дітям.

За кошти державного бюджету в 2021 році була здійснена закупівля 134 позицій лікарських засобів на суму понад 222 млн грн. У 2022 році за відповідним напрямком планується закупити 139 позицій лікарських засобів та медичних виробів.

Про залишки ліків і терміни очікуваних поставок можна дізнатися за допомогою чат-бота на сторінці Державного підприємства Медзакупівлі України.