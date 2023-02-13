Около трети от раненных военнослужащих РФ, которые лечатся в больницах Горловки, имеют диагноз обморожения конечностей.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

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— Из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием, с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей, — говорится в сообщении.

Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% от всех раненых.