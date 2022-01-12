В Украине усилятся морозы. Синоптики прогнозируют значительное похолодание.

Длительное пребывание на морозе первыми ощущают кровеносные сосуды конечностей — мерзнут пальцы рук, ног, и открытые части тела: нос, лоб, подбородок, щеки. По возможности не стоит долго задерживаться на холоде, а лучше хорошо одеваться, чтобы избежать переохлаждения и обморожения.

По словам врачей, в такую погоду на человеке должно быть три слоя: белье, свитер и верхняя одежда. Обувь желательно иметь из натурального меха и на толстой подошве. Все должно быть комфортным и неплотным. Ведь иначе тепло не сохранить, а вот замерзнуть и обморозить кожу можно даже за полчаса пребывания на морозе от -10 до -20. Поэтому, если все-таки надо на улицу, обязательно двигайтесь.

Если человек длительное время будет находиться на морозе, лучше взять с собой теплый напиток. Но категорически запрещено пить алкоголь.

— Если это первая ступень, самая легкая, когда кожа бледная, то ее еще можно растереть, однако снегом не нужно. Просто теплыми ладонями растереть уши, нос, щеки до красноты, — говорит старший фельдшер оперативно-диспетчерского управления Дмитрий Нехаенко.

Кроме того, после переохлаждения или обморожения запрещено греться горячей водой, смазывать замерзшие участки жиром или кремом. Спастись можно теплым чаем и сухим согреванием: спрятать руки в теплое одеяло или перчатки.

— Прежде всего руки не растирать. Можно просто спрятать их в карманы. Если есть перчатки, одеваем их, а пальцами ног двигаем, чтобы улучшить немного кровообращение, — советует фельдшер амбулаторно-поликлинического отделения медико-санитарной части аварийно-спасательного отряда Александр Потапенко.

Если же на коже появились волдыри, необходимо срочно обратиться к медикам.

Кроме того, перед выходом на улицу нужно поесть что-то высококалорийное. Если человек долго находится на морозе, каждый час надо прятаться в помещение.