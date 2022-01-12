В Україні посиляться морози. Синоптики прогнозують значне похолодання.

Тривале перебування на морозі першими відчувають кровоносні судини кінцівок – мерзнуть пальці рук, ніг, і відкриті частини тіла: ніс, лоб, підборіддя, щоки. За можливості не варто довго затримуватися на холоді, а краще добре одягатися, щоб уникнути переохолодження та обмороження.

За словами лікарів, у таку погоду людина має бути одягнена у три шари: білизна, светр та верхній одяг. Взуття бажано мати з натурального хутра та на товстій підошві. Все має бути комфортним та нетісним. Адже інакше тепло не зберегти, а от змерзнути та обморозити шкіру можна навіть за півгодини перебування на морозі від -10 до -20. Тому, якщо все-таки треба на вулицю, обов’язково рухайтеся.

Якщо людина тривалий час перебуватиме на морозі, краще взяти із собою теплий напій. Однак категорично заборонено пити алкоголь.

– Якщо це перший ступінь, найлегший, коли шкіра бліда, то її ще можна розтерти, але снігом не потрібно. Просто теплими долонями розтерти вуха, ніс, щоки до почервоніння, – каже старший фельдшер оперативно-диспетчерського управління Дмитро Нехаєнко.

Крім того, після переохолодження чи обмороження заборонено грітися гарячою водою, змащувати змерзлі ділянки жиром чи кремом. Врятуватися можна теплим чаєм і сухим зігріванням: сховати руки в теплу ковдру або рукавички.

– Перш за все руки не розтирати. Можна просто сховати їх у кишені. Якщо є рукавички, одягаємо їх, а пальцями ніг рухаємо, щоб покращити трішки кровообіг, – радить фельдшер амбулаторно-поліклінічного відділення медико-санітарної частини аварійно-рятувального загону Олександр Потапенко.

Якщо ж на шкірі з’явилися пухирі, необхідно терміново звернутися до медиків.

Крім того, перед виходом на вулицю варто поїсти щось висококалорійне. Якщо людина довго перебуває на морозі, щогодини треба ховатися у приміщення.