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Не пийте алкоголь: Комаровський розповів, що необхідно робити під час переохолодження

5 Січня 2022, 11:01
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
переохолодження
Джерело: Depositphotos

Холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Вони інстинктивно звужуються для збереження тепла, кров приливає до внутрішніх органів, і завдяки цьому підтримується внутрішня стабільна температура тіла.

Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс – вони найменше захищені через те, що в них тонкий жировий прошарок.

Лікар Євген Комаровський розповів, що робити, якщо людина перемерзла та чого ніколи не можна робити у такому випадку.

Ознаки переохолодження: тремтіння, “воскові” плями, оніміння, виснаження, втрата пам’яті, нечітка вимова, млявість, сонливість. У дітей їх можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві.

Що робити під час переохолодження

Якщо людина прийшла додому та перемерзла, насамперед необхідно зняти з себе весь мокрий та холодний одяг. Потрібно переодягнутися в сухе і максимально тепле.

Також важливо не намагатися зігріватися гарячим душем і водою, тому що шкіра на холоді втрачає чутливість, і людина може потім отримати опік. Тому зігріватися потрібно теплим.

– Переодягніться у теплу піжаму та залізьте під ковдру до коханої теплої людини – найкращий спосіб реагувати на загальне переохолодження, – каже Комаровський.

Під час переохолодження заборонено: 

  • розтирати шкіру;
  • застосовувати олії та жири;
  • вживати алкогольні напої.

Лікар додав, що алкоголь викликає розширення судин і створює ілюзію тепла. Тому що до розширених судин шкіри йде приплив крові. Але коли судини шкіри розширюються і там активізується кровообіг, то активізується втрата тепла.

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Джерело: Євген Комароський 

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Євген Комаровський , поради лікаря
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