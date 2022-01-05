Холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Вони інстинктивно звужуються для збереження тепла, кров приливає до внутрішніх органів, і завдяки цьому підтримується внутрішня стабільна температура тіла.
Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс – вони найменше захищені через те, що в них тонкий жировий прошарок.
Лікар Євген Комаровський розповів, що робити, якщо людина перемерзла та чого ніколи не можна робити у такому випадку.
Ознаки переохолодження: тремтіння, “воскові” плями, оніміння, виснаження, втрата пам’яті, нечітка вимова, млявість, сонливість. У дітей їх можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві.
Що робити під час переохолодження
Якщо людина прийшла додому та перемерзла, насамперед необхідно зняти з себе весь мокрий та холодний одяг. Потрібно переодягнутися в сухе і максимально тепле.
Також важливо не намагатися зігріватися гарячим душем і водою, тому що шкіра на холоді втрачає чутливість, і людина може потім отримати опік. Тому зігріватися потрібно теплим.
– Переодягніться у теплу піжаму та залізьте під ковдру до коханої теплої людини – найкращий спосіб реагувати на загальне переохолодження, – каже Комаровський.
Під час переохолодження заборонено:
- розтирати шкіру;
- застосовувати олії та жири;
- вживати алкогольні напої.
Лікар додав, що алкоголь викликає розширення судин і створює ілюзію тепла. Тому що до розширених судин шкіри йде приплив крові. Але коли судини шкіри розширюються і там активізується кровообіг, то активізується втрата тепла.
Джерело: Євген Комароський