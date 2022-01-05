Холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Вони інстинктивно звужуються для збереження тепла, кров приливає до внутрішніх органів, і завдяки цьому підтримується внутрішня стабільна температура тіла.

Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс – вони найменше захищені через те, що в них тонкий жировий прошарок.

Лікар Євген Комаровський розповів, що робити, якщо людина перемерзла та чого ніколи не можна робити у такому випадку.

Ознаки переохолодження: тремтіння, “воскові” плями, оніміння, виснаження, втрата пам’яті, нечітка вимова, млявість, сонливість. У дітей їх можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві.

Що робити під час переохолодження

Якщо людина прийшла додому та перемерзла, насамперед необхідно зняти з себе весь мокрий та холодний одяг. Потрібно переодягнутися в сухе і максимально тепле.

Також важливо не намагатися зігріватися гарячим душем і водою, тому що шкіра на холоді втрачає чутливість, і людина може потім отримати опік. Тому зігріватися потрібно теплим.

– Переодягніться у теплу піжаму та залізьте під ковдру до коханої теплої людини – найкращий спосіб реагувати на загальне переохолодження, – каже Комаровський.

Під час переохолодження заборонено:

розтирати шкіру;

застосовувати олії та жири;

вживати алкогольні напої.

Лікар додав, що алкоголь викликає розширення судин і створює ілюзію тепла. Тому що до розширених судин шкіри йде приплив крові. Але коли судини шкіри розширюються і там активізується кровообіг, то активізується втрата тепла.

Джерело: Євген Комароський