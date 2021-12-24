В Україні на вихідні, 25-27 грудня прогнозують і потепління, і морози. Температура вночі впаде, тому важливо знати, як вберегтися від переохолодження.

У таку зимову погоду необхідно тепло одягатися та дотримуватися порад лікарів, щоб не захворіти.

Факти ICTV підготували список рекомендацій, які допоможуть вберегти здоров’я під час похолодання.

Як одягатися

Під час морозів одяг має бути із натуральних чи спеціальних матеріалів та передбачати щонайменше три шари:

білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Важливо одягатися багатошарово, але так, щоб одяг не обмежував ваші рухи. Краще обрати два та більше светри, замість одного теплого, щоб між одягом утворювався повітряний прошарок, який утримує тепло.

Також варто пам’ятати, що необхідно захищати відкриті ділянки тіла, адже через оголені долоні чи голову ви втрачаєте тепло. Тому краще вдягати рукавиці, шапку, прикривати шию шарфом чи коміром.

Додатково потрібно подбати про зимове взуття із товстою підошвою. Воно має бути просторим, а не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг.

Ноги мають бути в теплі та сухості. У чоботи варто покласти теплі устілки, а замість бавовняних шкарпеток вдягнути вовняні.

Крім того, не одягайте металеві прикраси, адже вони дуже швидко охолоджуються і під час контакту зі шкірою можуть призвести до обмороження окремих ділянок шкіри та холодових травм.

Як підготуватися до виходу на вулицю

Узимку організм використовує більше енергії, тому її потрібно частіше поповнювати. Перед виходом необхідно добре поїсти, бажано щось калорійне. Якщо ж ви замерзли надворі – також з’їжте щось корисне.

Якщо ви маєте намір провести кілька годин на відкритому повітрі, варто взяти з собою термос із підсолодженим гарячим чаєм або кавою, які дадуть змогу відігрітися.

Не вживайте алкоголь до виходу на вулицю та на відкритому повітрі, адже він тільки створює ілюзію тепла, а насправді призводить до його швидких втрат. Паління на морозі зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх вразливішими до морозу.

Що робити на відкритому повітрі

Рухайтесь на холоді, це посилить кровообіг і зігріє ваше тіло;

Не торкайтеся металу ні голими руками, ні язиком;

Якщо відчули печіння шкіри – знайдіть місце, де можна зігрітися. Печіння шкіри та почервоніння можуть бути ознакою обмороження;

У жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

Що робити, щоб не захворіти після переохолодження

Не розтирайте замерзлу шкіру снігом; Відігрійтесь у теплому приміщенні; Не поспішайте приймати гарячий душ. Різкі перепади температури – зайвий стрес для організму. Переодягніться в теплий домашній одяг, закутайтесь у ковдру, не поспішаючи випийте чашку чаю, і лише потім прийміть ванну; Не парте ноги в гарячій воді. Наберіть у таз води не теплішої за +30 °С і поступово збільшуйте температуру до 40 °С.

Погода на вихідні в Україні

У вихідні, 13-14 лютого в Україні очікується поступове припинення снігових опадів та посилення морозу. В більшості областей очікується сніг, хуртовини.

Вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях значний сніг. Температура протягом доби 6-13°, в Карпатах близько 20° морозу.

В Україні пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах, крім південного сходу, ожеледиця.

Детальніше про погоду в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.