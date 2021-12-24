В Украине на выходные, 25-27 декабря, прогнозируют и потепление, и морозы. Температура ночью упадет, поэтому важно знать, как уберечься от переохлаждения.

В такую ​​зимнюю погоду необходимо тепло одеваться и следовать советам врачей, чтобы не заболеть.

Факты ICTV подготовили список рекомендаций, которые помогут сберечь здоровье во время похолодания.

Как одеваться

Во время морозов одежда должна быть из натуральных или специальных материалов и состоять из трех слоев:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);

средний слой (свитер, кофта и т.п.);

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

Важно одеваться многослойно, но так, чтобы одежда не ограничивала ваши движения. Лучше выбрать две и больше кофт, вместо одной теплой, чтобы между одеждой образовывался воздушный слой, который удержит тепло.

Также стоит помнить, что необходимо защищать открытые участки тела, ведь неприкрытые ладони или голова теряют тепло. Поэтому лучше надевать рукавицы, шапку, прикрывать шею шарфом или воротником.

Дополнительно нужно позаботиться о зимней обуви с толстой подошвой. Она должна быть просторной, а не сжимать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Ноги должны быть в тепле и сухости. В сапоги следует положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.

Кроме того, не надевайте металлические украшения, ведь они очень быстро охлаждаются и при контакте с кожей могут привести к обморожению отдельных участков кожи и холодовым травмам.

Как подготовиться к выходу на улицу

Зимой организм использует больше энергии, поэтому ее нужно чаще пополнять. Перед выходом необходимо хорошо поесть, желательно что-то калорийное. Если вы замерзли на улице — также съешьте что-то полезное.

Если вы собираетесь провести несколько часов на открытом воздухе, стоит взять с собой термос с подслащенным чаем или кофе, которые позволят отогреться.

Не употребляйте алкоголь до выхода на улицу и на открытом воздухе, ведь он только создает иллюзию тепла, а на самом деле приводит к быстрой его потере. Курение на морозе уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к морозу.

Что делать на открытом воздухе

Двигайтесь на холоде, это усилит кровообращение и согреет ваше тело;

Не прикасайтесь к металлу ни голыми руками, ни языком;

Если почувствовали жжение на коже — найдите место, где можно согреться. Жжение кожи и покраснение могут быть признаком обморожения;

Ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.

Что делать, чтобы не заболеть после переохлаждения

Не растирайте замерзшую кожу снегом; Отогрейтесь в теплом помещении; Не спешите принимать горячий душ. Резкие перепады температуры — лишний стресс для организма. Переоденьтесь в теплую домашнюю одежду, закутайтесь в одеяло, не спеша выпейте чашку чая, и только потом примите ванну; Не парте ноги в горячей воде. Наберите в таз воды не теплее 30 °С, и постепенно увеличивайте температуру до 40 °С.

Погода на выходные в Украине

В выходные, 13-14 февраля в Украине ожидается постепенное прекращение снежных осадков и усиление мороза. В большинстве областей ожидается снег, метель.

Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значений снег. Температура в течение суток 6-13°, в Карпатах около 20° мороза.

В Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

Подробнее о погоде в Украине читайте в материале Фактов ICTV.