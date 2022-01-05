Холод пагубно влияет на мелкие кровеносные сосуды конечностей. Они инстинктивно сужаются для сохранения тепла, кровь приливает к внутренним органам, и благодаря этому поддерживается внутренняя стабильная температура тела.

Первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос – они меньше всего защищены из-за того, что там тонкая жировая прослойка.

Врач Евгений Комаровский рассказал, что делать, если человек перемерз и чего никогда нельзя делать в таком случае.

Признаки переохлаждения: дрожь, “восковые” пятна, онемение, истощение, потеря памяти, нечеткое произношение, вялость, сонливость. У детей их можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые.

Что делать при переохлаждении

Если человек пришел домой и перемерз, первым делом необходимо снять с себя всю мокрую и холодную одежду. Нужно переодеться в сухое и максимально теплое.

Также важно не пытаться согреваться горячим душем и водой, потому что кожа на холоде теряет чувствительность, и человек может потом получить ожог. Поэтому согреваться нужно теплым.

— Переоденьтесь в теплую пижаму и залезьте под одеяло к любимому теплому человеку — лучший способ реагировать на общее переохлаждение, — говорит Комаровский.

Во время переохлаждения запрещено:

растирать кожу;

применять масла и жиры;

принимать алкогольные напитки.

Врач добавил, что алкоголь вызывает расширение сосудов и создает иллюзию тепла. Потому что к расширенным сосудам кожи идет приток крови. Но когда сосуды кожи расширяются и там активизируется кровообращение, то активизируется потеря тепла.

Источник: Евгений Комаровский