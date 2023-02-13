К Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу обратился военнослужащий относительно его незаконного содержания в психиатрическом учреждении.

— С целью проверки всех обстоятельств этого дела, в Днепропетровскую многопрофильную клиническую больницу по оказанию психиатрической помощи направился представитель офиса омбудсмена на Днепропетровщине Владислав Онищенко, — пишет Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Во время визита выяснилось, что заявитель был выписан из лечебницы 16 января, однако вновь принудительно был госпитализирован в это же заведение с 29 января 2023 года.

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По словам Лубинца, в подтверждение правомерности своих действий больница предоставила лишь медицинскую карту за последний период госпитализации мужчины, с 29 января.

Однако, как сообщил Владислав Онищенко, проверить обстоятельства госпитализации заявителя за период с 23 декабря 2022 года по 16 января 2023 года не удалось без анализа медицинской карты за указанный период.

— После длительных проволочек и преград в проведении визита администрация больницы сообщила, что разыскиваемая карточка больного утеряна, — говорится в сообщении.

Другими словами, подтверждения (в том числе и письменного согласия) относительно правомерности содержания заявителя в больнице в течение 25 дней представителю омбудсмена предоставлено не было.

По словам Лубинца, эти обстоятельства не исключают незаконное содержание военнослужащего в психиатрической лечебнице с применением к нему психофармакологических лечения.

По результатам визита направлены соответствующие письма в Министерство здравоохранения и органы Национальной полиции.

Источник: Дмитрий Лубинец