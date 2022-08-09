Специалисты Национальной службы здравоохранения Украины рассказали о том, насколько защищены данные о нашем здоровье, зафиксированные в электронной карте пациента.

— Электронная карта пациента — это виртуальный документ, в который врачи вносят информацию о консультации, исследования, процедуры, вакцинации, а также электронные рецепты, направления и тому подобное, — объяснили эксперты.

По их словам, электронная карта — это полный аналог привычной бумажной медицинской карточки. Однако электронную карточку, в отличие от бумажной, не может просмотреть кто-либо.

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Доступ к записям имеют только отдельные врачи:

врач, с которым заключена декларация;

врач-специалист, у которого пациент проходит лечение (видит информацию, необходимую для назначения лечения).

— Если человек обращается к психиатру, то к медикам, касающимся психиатрии, имеет доступ только психиатр, — уверяют в НСЗУ.

Если другому специалисту или семейному врачу понадобится история обращения пациента к психиатру, например, для установления диагноза, то он сможет получить такой доступ только с согласия пациента. Пациенту на телефон придет смс с кодом, который нужно назвать врачу.