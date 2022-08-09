Фахівці Національної служби охорони здоров’я України розповіли про те, наскільки захищені дані про наше здоров’я, зафіксовані в електронній карті пацієнта.

– Електронна карта пацієнта – це віртуальний документ, в який лікарі вносять інформацію про консультації, дослідження, процедури, вакцинації, а також електронні рецепти, направлення тощо, – пояснили експерти.

За їхніми словами, електронна карта – це повний аналог звичної паперової медичної картки. Однак електронну картку, на відміну від паперової, не може переглянути будь-хто.

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Доступ до записів мають тільки окремі лікарі:

лікар, з яким укладено декларацію;

лікар-фахівець, у якого пацієнт проходить лікування (бачить інформацію, необхідну для призначення лікування).

– Якщо людина звертається до психіатра, то до медиків, які стосуються психіатрії, має доступ лише психіатр, – запевняють у НСЗУ.

Якщо іншому фахівцеві або сімейному лікарю знадобиться історія звернення пацієнта до психіатра, наприклад, для встановлення діагнозу, то він зможе отримати такий доступ тільки за згодою пацієнта. Пацієнту на телефон прийде смс з кодом, який потрібно назвати лікарю.