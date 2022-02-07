Епідемія Covid-19 навчила українську медичну систему швидко реагувати. Та щоб надалі лікарні були готовими до можливих спалахів інфекційних хвороб, до Програми медичних гарантій включили новий пакет – Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях.

НСЗУ укладає договори за цим пакетом тільки з тими медичними закладами, які визначені департаментами охорони здоров’я як опорні. Один заклад – на 200 тис. населення. Зараз таких 199. Найбільше у Дніпропетровській області та Києві – 16.

Національною службою здоров’я кожній з цих лікарень щомісяця будуть сплачуватися кошти у розмірі 1 млн 53 тис. грн за медичні послуги із забезпечення готовності до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань.

Саме у ці заклади, в першу чергу, мають направляти на лікування пацієнтів із Covid-19, які потребують стаціонарної допомоги.

Тож за пакетом Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях безоплатно громадянам гарантовані такі послуги:

аналізи крові, сечі, бактеріологічні, серологічні дослідження, тестування на поширені інфекційні хвороби та інші, відповідно до потреб;

інструментальні дослідження: ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, ендоскопічні дослідження та інші;

допомога постраждалим у надзвичайних ситуаціях: лікування травм, уражень, отруєнь, інфекційних захворювань;

залучення медичних спеціалістів інших закладів та рівнів;

киснева терапія та респіраторна підтримка;

надання допомоги в умовах відділення анестезіології та інтенсивної терапії;

симптоматичне лікування і профілактика болю, анестезія під час лікування і діагностики, доступ до знеболювальних;

цілодобове лікарське спостереження, психологічна підтримка;

направлення в інші медичні заклади;

забезпечення ліками та медвиробами з Нацпереліку;

харчування в стаціонарі.

Повний перелік можна побачити за посиланням: https://bit.ly/3HzVamC .

Як отримати медичні послуги безоплатно:

за е-направленням лікаря первинки або сімейного лікаря;

у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;

у разі переведення з іншого закладу чи підрозділу;

у разі самозвернення у невідкладному стані.

Джерело: НСЗУ