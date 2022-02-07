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Яку медичну допомогу в стаціонарах можна отримати безоплатно – НСЗУ

7 Лютого 2022, 13:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Яку медичну допомогу в стаціонарах можна отримати безоплатно – НСЗУ
Джерело: Dreamstime

Епідемія Covid-19 навчила українську медичну систему швидко реагувати. Та щоб надалі лікарні були готовими до можливих спалахів інфекційних хвороб, до Програми медичних гарантій включили новий пакет – Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях.

НСЗУ укладає договори за цим пакетом тільки з тими медичними закладами, які визначені департаментами охорони здоров’я як опорні. Один заклад – на 200 тис. населення. Зараз таких 199. Найбільше у Дніпропетровській області та Києві – 16.

Національною службою здоров’я кожній з цих лікарень щомісяця будуть сплачуватися кошти у розмірі 1 млн 53 тис. грн за медичні послуги із забезпечення готовності до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань.

Саме у ці заклади, в першу чергу, мають направляти на лікування пацієнтів із Covid-19, які потребують стаціонарної допомоги.

Тож за пакетом Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях безоплатно громадянам гарантовані такі послуги:

  • аналізи крові, сечі, бактеріологічні, серологічні дослідження, тестування на поширені інфекційні хвороби та інші, відповідно до потреб;
  • інструментальні дослідження: ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, ендоскопічні дослідження та інші;
  • допомога постраждалим у надзвичайних ситуаціях: лікування травм, уражень, отруєнь, інфекційних захворювань;
  • залучення медичних спеціалістів інших закладів та рівнів;
  • киснева терапія та респіраторна підтримка;
  • надання допомоги в умовах відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
  • симптоматичне лікування і профілактика болю, анестезія під час лікування і діагностики, доступ до знеболювальних;
  • цілодобове лікарське спостереження, психологічна підтримка;
  • направлення в інші медичні заклади;
  • забезпечення ліками та медвиробами з Нацпереліку;
  • харчування в стаціонарі.
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Повний перелік можна побачити за посиланням: https://bit.ly/3HzVamC .

Як отримати медичні послуги безоплатно:

  • за е-направленням лікаря первинки або сімейного лікаря;
  • у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;
  • у разі переведення з іншого закладу чи підрозділу;
  • у разі самозвернення у невідкладному стані.

Джерело: НСЗУ

Теги
Коронавирус Covid-19
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