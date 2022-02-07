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Какую медицинскую помощь в стационарах можно получить бесплатно — НСЗУ

7 февраля 2022, 13:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Какую медицинскую помощь в стационарах можно получить бесплатно — НСЗУ
Источник: Dreamstime

Эпидемия Covid-19 научила украинскую медицинскую систему быстро реагировать. И чтобы в дальнейшем больницы были готовы к возможным вспышкам инфекционных болезней, в Программу медицинских гарантий включили новый пакет — Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях.

НСЗУ заключает договоры по этому пакету только с медицинскими учреждениями, которые определены департаментами здравоохранения как опорные. Одно учреждение – на 200 тыс. населения. Сейчас таких 199. Больше всего в Днепропетровской области и Киеве – 16.

Национальной службой здоровья каждой из этих больниц ежемесячно будут выплачиваться средства в размере 1 млн. 53 тыс. грн за медицинские услуги по обеспечению готовности к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний.

Именно в эти учреждения, в первую очередь, должны направляться на лечение пациенты с Covid-19, нуждающиеся в стационарной помощи.

Согласно пакету Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях, бесплатно гражданам гарантированы следующие услуги:

  • анализы крови, мочи, бактериологические, серологические исследования,
  • тестирование на распространенные инфекционные болезни и другие в соответствии с потребностями;
  • инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопические исследования и другие;
  • помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях: лечение травм, поражений, отравлений, инфекционных заболеваний;
  • привлечение медицинских специалистов других учреждений и уровней;
  • кислородная терапия и респираторная поддержка;
  • оказание помощи в условиях отделения анестезиологии и интенсивной терапии;
  • симптоматическое лечение и профилактика боли, анестезия во время лечения и диагностики, доступ к обезболивающим;
  • круглосуточное врачебное наблюдение, психологическая поддержка;
  • направление в другие медицинские учреждения;
  • обеспечение лекарствами и медизделиями из Национального перечня;
  • питание в стационаре.
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Полный список можно увидеть по ссылке: https://bit.ly/3HzVamC .

Как получить медицинские услуги бесплатно:

  • по е-направлению врача первички или лечащего врача;
  • в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи;
  • при переводе из другого учреждения или подразделения;
  • в случае самообращения в неотложном состоянии.

Источник: НСЗУ

Теги
Коронавирус Covid-19
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