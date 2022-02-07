Эпидемия Covid-19 научила украинскую медицинскую систему быстро реагировать. И чтобы в дальнейшем больницы были готовы к возможным вспышкам инфекционных болезней, в Программу медицинских гарантий включили новый пакет — Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях.

НСЗУ заключает договоры по этому пакету только с медицинскими учреждениями, которые определены департаментами здравоохранения как опорные. Одно учреждение – на 200 тыс. населения. Сейчас таких 199. Больше всего в Днепропетровской области и Киеве – 16.

Национальной службой здоровья каждой из этих больниц ежемесячно будут выплачиваться средства в размере 1 млн. 53 тыс. грн за медицинские услуги по обеспечению готовности к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний.

Именно в эти учреждения, в первую очередь, должны направляться на лечение пациенты с Covid-19, нуждающиеся в стационарной помощи.

Согласно пакету Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях, бесплатно гражданам гарантированы следующие услуги:

анализы крови, мочи, бактериологические, серологические исследования,

тестирование на распространенные инфекционные болезни и другие в соответствии с потребностями;

инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопические исследования и другие;

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях: лечение травм, поражений, отравлений, инфекционных заболеваний;

привлечение медицинских специалистов других учреждений и уровней;

кислородная терапия и респираторная поддержка;

оказание помощи в условиях отделения анестезиологии и интенсивной терапии;

симптоматическое лечение и профилактика боли, анестезия во время лечения и диагностики, доступ к обезболивающим;

круглосуточное врачебное наблюдение, психологическая поддержка;

направление в другие медицинские учреждения;

обеспечение лекарствами и медизделиями из Национального перечня;

питание в стационаре.

Полный список можно увидеть по ссылке: https://bit.ly/3HzVamC .

Как получить медицинские услуги бесплатно:

по е-направлению врача первички или лечащего врача;

в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи;

при переводе из другого учреждения или подразделения;

в случае самообращения в неотложном состоянии.

Источник: НСЗУ