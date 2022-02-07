Эпидемия Covid-19 научила украинскую медицинскую систему быстро реагировать. И чтобы в дальнейшем больницы были готовы к возможным вспышкам инфекционных болезней, в Программу медицинских гарантий включили новый пакет — Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях.
НСЗУ заключает договоры по этому пакету только с медицинскими учреждениями, которые определены департаментами здравоохранения как опорные. Одно учреждение – на 200 тыс. населения. Сейчас таких 199. Больше всего в Днепропетровской области и Киеве – 16.
Национальной службой здоровья каждой из этих больниц ежемесячно будут выплачиваться средства в размере 1 млн. 53 тыс. грн за медицинские услуги по обеспечению готовности к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний.
Именно в эти учреждения, в первую очередь, должны направляться на лечение пациенты с Covid-19, нуждающиеся в стационарной помощи.
Согласно пакету Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях, бесплатно гражданам гарантированы следующие услуги:
- анализы крови, мочи, бактериологические, серологические исследования,
- тестирование на распространенные инфекционные болезни и другие в соответствии с потребностями;
- инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопические исследования и другие;
- помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях: лечение травм, поражений, отравлений, инфекционных заболеваний;
- привлечение медицинских специалистов других учреждений и уровней;
- кислородная терапия и респираторная поддержка;
- оказание помощи в условиях отделения анестезиологии и интенсивной терапии;
- симптоматическое лечение и профилактика боли, анестезия во время лечения и диагностики, доступ к обезболивающим;
- круглосуточное врачебное наблюдение, психологическая поддержка;
- направление в другие медицинские учреждения;
- обеспечение лекарствами и медизделиями из Национального перечня;
- питание в стационаре.
Полный список можно увидеть по ссылке: https://bit.ly/3HzVamC .
Как получить медицинские услуги бесплатно:
- по е-направлению врача первички или лечащего врача;
- в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи;
- при переводе из другого учреждения или подразделения;
- в случае самообращения в неотложном состоянии.
Источник: НСЗУ