Пациенты с Covid-19 по-прежнему будут получать лечение бесплатно, обещает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Оплата лечения в стационарах в 2022 году будет осуществляться государством по двум пакетам: Готовность к реагированию и Стационарная помощь пациентам с Covid-19.

На первый пакет Готовность к реагированию выделено в 2022 году 2,5 млрд грн.

Каждое законтрактованное медучреждение, определенное Департаментами здравоохранения ОГА в количестве одно учреждение на 200 тыс. населения соответствующей области, будет получать 1 053 510 грн в месяц.

На второй пакет Стационарная помощь пациентам с Covid-19 предусмотрено 16,9 млрд грн.

На него могут законтрактоваться все учреждения, отвечающие требованиям Национальной службы здоровья Украины. Оплата по этому пакету будет производиться по комбинации глобальной ставки за каждый пролеченный случай.

В тариф включена заработная плата медперсонала и необходимые лекарственные средства и медицинские изделия для лечения пациентов с Covid-19.

Все предоставленные услуги будут оплачены медучреждениям по договору с Национальной службой здоровья. Это обеспечит финансовую защиту пациентов с коронавирусом.

С 1 января начала работу Программа медицинских гарантий в Украине, сообщает Минздраву Украины.

В этом году денег на программы выделено больше на 34 млрд грн, что гарантирует украинцам предоставление большего объема безвозмездных услуг в поликлиниках и больницах.

В целом на медицинские гарантии в новом году будет израсходовано 157,3 млрд грн.

Государственная программа предусматривает 38 пакетов услуг. Среди них и пакеты для лечения пациентов с Covid-19. На них государство выделяет 19,4 млрд грн.