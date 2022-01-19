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Вартість лікування Covid-19 в Україні: скільки коштуватиме одужання

19 Січня 2022, 11:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
больница
Джерело: Depositphotos

Пацієнти з Covid-19, як і раніше, будуть отримувати лікування безоплатно, обіцяє Міністерство охорони здоров’я України на своїй сторінці у Facebook.

Оплата лікування  в стаціонарах у 2022 році здійснюватиметься державою за двома пакетами: Готовність до реагування та Стаціонарна допомога пацієнтам з Covid-19.

На перший пакет Готовність до реагування виділено у 2022 році 2,5 млрд грн.

Кожний законтрактований медзаклад, що був визначений Департаментами охорони здоров’я ОДА в кількості один заклад на 200 тис. населення відповідної області, отримуватиме 1 053 510 грн на місяць.

На другий пакет Стаціонарна допомога пацієнтам з Covid-19 передбачено 16, 9  млрд грн.

На нього можуть законтрактуватися всі заклади, які відповідають вимогам Національної служби здоров’я України. Оплата за цим пакетом відбуватиметься за комбінацією глобальної ставки за кожен пролікований випадок.

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До тарифу включено заробітну плату медперсоналу і необхідні лікарські засоби та медичні вироби для лікування пацієнтів з Covid-19.

Всі надані послуги будуть оплачені медзакладам за договором з Національною службою здоров’я. Це забезпечить фінансовий захист пацієнтів з коронавірусом.

З 1 січня запрацювала Програма медичних гарантій в Україні, повідомляє МОЗ України.

Цього року грошей на програми виділено більше на 34 млрд грн, що гарантує українцям надання більшого обсягу безоплатних послуг в поліклініках та лікарнях.

Загалом на медичні гарантії в новому році буде витрачено 157,3 млрд грн.

Державна програма передбачає 38 пакетів послуг. Серед них і пакети для лікування пацієнтів з  Covid-19. На них держава виділяє 19,4 млрд грн.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19
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