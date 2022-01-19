Пацієнти з Covid-19, як і раніше, будуть отримувати лікування безоплатно, обіцяє Міністерство охорони здоров’я України на своїй сторінці у Facebook.

Оплата лікування в стаціонарах у 2022 році здійснюватиметься державою за двома пакетами: Готовність до реагування та Стаціонарна допомога пацієнтам з Covid-19.

На перший пакет Готовність до реагування виділено у 2022 році 2,5 млрд грн.

Кожний законтрактований медзаклад, що був визначений Департаментами охорони здоров’я ОДА в кількості один заклад на 200 тис. населення відповідної області, отримуватиме 1 053 510 грн на місяць.

На другий пакет Стаціонарна допомога пацієнтам з Covid-19 передбачено 16, 9 млрд грн.

На нього можуть законтрактуватися всі заклади, які відповідають вимогам Національної служби здоров’я України. Оплата за цим пакетом відбуватиметься за комбінацією глобальної ставки за кожен пролікований випадок.

До тарифу включено заробітну плату медперсоналу і необхідні лікарські засоби та медичні вироби для лікування пацієнтів з Covid-19.

Всі надані послуги будуть оплачені медзакладам за договором з Національною службою здоров’я. Це забезпечить фінансовий захист пацієнтів з коронавірусом.

З 1 січня запрацювала Програма медичних гарантій в Україні, повідомляє МОЗ України.

Цього року грошей на програми виділено більше на 34 млрд грн, що гарантує українцям надання більшого обсягу безоплатних послуг в поліклініках та лікарнях.

Загалом на медичні гарантії в новому році буде витрачено 157,3 млрд грн.

Державна програма передбачає 38 пакетів послуг. Серед них і пакети для лікування пацієнтів з Covid-19. На них держава виділяє 19,4 млрд грн.