З 1 січня запрацювала Програма медичних гарантій в Україні. Повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Цього року бюджет програми збільшено на 34 млрд грн, тож українцям буде надаватися більше безоплатних послуг в поліклініках та лікарнях.

Загальна сума на медичні гарантії в новому році становить 157,3 млрд грн.

Державна програма передбачає 38 пакетів послуг.

На Covid-пакеты пакети держава виділяє 19,4 млрд грн.

Збільшаться витрати на первинну медичну допомогу – понад 26 млрд грн.

На лікування хворих на серцево-судинні захворювання (інфаркти, інсульти) програма медичних гарантій передбачає 4,8 млрд грн.

На онкологію піде понад 8 млрд грн.

Цьогорічні новинки

Новинкою цьогорічної Програми медичних гарантій є пакет Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня та пакет для інфекційних закладів та відділень. На останній з бюджету виділено 2,5 млрд грн.

Доступні ліки

Продовжить працювати Державна програма реімбурсації ліків. Доступними (тобто безкоштовними) стануть препарати для лікування хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень.

На відшкодування вартості інсулінів виділено 4,6 млрд грн.