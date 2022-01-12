В Україні змінили підходи до формування “ковідних пакетів”. У 2022 році оплата лікування пацієнтів з Covid-19 у стаціонарах відбуватиметься за двома пакетами.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Пацієнти, як і раніше, отримуватимуть всю медичну допомогу у стаціонарах безоплатно.

Національна служба здоров’я України оплачуватиме медзакладам лікування за двома пакетами:

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;

стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірусом.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, на перший пакет зможуть законтрактуватись лише ті заклади, які були визначені ОДА. Йдеться про один заклад на 200 тис. населення відповідної області.

Зараз регіональні департаменти охорони здоров’я вже подали переліки таких закладів. У них обов’язково потрапляють усі інфекційні лікарні, а далі заклади обираються за іншими критеріями, у тому числі й з урахуванням географічної доступності.

З медзакладами, які пройдуть перевірку на відповідність вимогам НСЗУ, укладуть договори. У МОЗ зазначили, що у програмі медичних гарантій на 2022 рік для них передбачено майже 2,5 млрд гривень. Щомісяця такий заклад отримуватиме оплату по глобальній ставці у розмірі 1 053 510 грн.

Умовою отримання цих коштів є наявність постійного залишку лікарських засобів та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування інфекційних захворювань, зокрема Covid-19.

Водночас контрактування другого пакету доступне усім закладам, які відповідають вимогам визначеним НСЗУ.

На цей напрям у бюджеті передбачено 16,9 млрд гривень. Оплата здійснюватиметься залежно від важкості пролікованого випадку. У розрахунку тарифу врахували заробітну плату на необхідні лікарські засоби та медичні вироби для лікування Covid-пацієнтів.