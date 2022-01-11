В Україні чергове зростання захворюваності на коронавірус розпочнеться наприкінці січня. Це пов’язано з поширенням у країні штаму Covid-19 Омікрон.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. За прогнозами МОЗ, пік припаде й на лютий з поступовим спаданням аж до квітня.

– Тривалість і розмах нової хвилі залежатиме від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу, – каже Кузін.

Він сподівається, що зараз ще не почалася нова хвиля коронавірусу в Україні. Хоча у Сумській області збільшується кількість нових випадків, а в Херсонській зростає частка госпіталізованих.

– Однак, цей зріст не є значним. Ми ще не бачимо погіршення епідситуації. Скоріше спрацьовує післясвятковий період, коли люди відкладали похід до лікаря, – додав експерт.

Також санлікар розповів, що зараз робити прогнози щодо перебігу нової хвилі коронавірусу важко. Але за досвідом країн, у яких відбулося зростання захворюваності через циркуляцію штаму Омікрон, серед усіх випадків цей варіант викликає легші симптоми. Менша кількість людей потребує госпіталізації, ніж під час штаму Дельта.

Кузін наголосив, що під час останньої хвилі та після неї робота киснезабезпечення лікарень не зупинялася. Також областям виділили додаткову субвенцію на побудову кисневих станцій. Роботи мають завершити до квітня 2022 року.

– Тобто до квітня 2022 року біля кожної лікарні має бути своя киснева станція, яка буде виробляти кисень. І заводи, які виробляють кисень, не планують найближчим часом регламентних робіт, тому ми не очікуємо якихось перешкод із киснем, – додав він.

Станом на 11 січня в Україні зафіксували 5 429 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 7 761 людині, а померло 219 пацієнтів.

Найбільше хворих у м. Київ (1 192), Полтавській (440), Харківській (309), Одеській (296), Донецькій (288) та Київській (259) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.